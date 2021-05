Kierowali po alkoholu

Podczas weekendu policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Jeden z nich posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Przy ul. Browarnej do kolizji wezwano policyjny patrol. Tam jeden ze świadków zatrzymał 26-latka, który kierował skuterem. Gdy policjanci zbadali go alkotestem okazało się, że ma on w organizmie 1,68 promila alkoholu. Mężczyzna kierował wcześniej skuterem. Inny kierujący zatrzymany do kontroli drogowej przy ul. Agrykola kierował vw passatem. W jego przypadku badanie alkotestem wykazało 0,64 promila alkoholu. Dodatkowo, mężczyzna miał orzeczony sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami obowiązujący do lutego 2022 roku. Teraz za niestosowanie się do orzeczenia sądu może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.