Kierowca pouczony, pasażer zatrzymany

Policjanci zatrzymali do kontroli vw passata, którego kierujący zmieniał pas ruchu i przejechał podwójną ciągłą linię. Auto zatrzymano do kontroli, ale policjantów zainteresowało bardziej nerwowe zachowanie pasażera.

Kierujący za popełnione wykroczenie został pouczony. Policjanci sprawdzili dane 37-letniego pasażera i okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany. Policjanci przeprowadzili go do radiowozu, aby wykonać dalsze czynności. Wtedy też znaleziono przy nim foliowe zawiniątko z białą sproszkowaną substancją. Okazało się, że to amfetamina, co potwierdził sam 37-latek oraz narkotykowy tester.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał także zarzut posiadania narkotyku. Za taki czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.