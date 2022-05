Kierujący z ciężką nogą na gazie

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli dwóch kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Jeden z nich jechał 105 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie jedynie do 50 km/h.

Kontrole miały miejsce wczoraj (5 maja) w podelbląskiej miejscowości Balewo. Na załączonym do materiału nagraniu z policyjnego wideorejestratora widać osobowe audi, które rozpędza się do prędkości 105 km/h. Po zatrzymaniu samochodu do kontroli okazało się, że za kierownicą siedział 34-latek. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych. Zatrzymano mu także prawo jazdy na 3 miesiące.

Chwilę wcześniej praktycznie w tym samym miejscu policjanci zatrzymali 53-latka, który kierował oplem zafirą i jechał z prędkością 102 km/h. Tu spotkanie z funkcjonariuszami zakończyło się na takiej samej karze i również zatrzymaniu prawa jazdy.