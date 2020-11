Kradł i sprzedawał papierosy

fot. policja

38-latek z Elbląga wpadł na pomysł sprzedaży papierosów. Aby pozyskać potrzebny do tego towar, wyposażył się w połowę płyty chodnikowej, którą to wrzucał do sklepów przez szybę wystawową, a gdy już uczynił lokal otwartym zabierał z niego głównie kartony papierosów.

Tak rozpoczęta działalność 38-latka trwała około tygodnia. W ten sposób „otworzył” kilka małych osiedlowych sklepów. Policjanci z Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali 38-latka. Zabezpieczono także materiał z monitoringu, na którym widać było 38-latka, który dodatkowo jest zamaskowany. Nie pomogło mu to jednak uchronić się przed odpowiedzialnością. Mężczyzna tłumaczył, że pozyskany z włamań towar od razu sprzedawał po znacznie zaniżonej cenie. 38-latek był już wcześniej notowany i karany przez sąd za podobne przestępstwa. Teraz odpowie i za te przestępstwa. Zgodnie z Kodeksem Karnym za kradzież z włamaniem może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu