Litwin z podrobionym białoruskim dowodem rejestracyjnym

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach na kierunku wjazdowym do Polski funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Litwy. Mężczyzna posłużył się podrobionym białoruskim dowodem rejestracyjnym.

20 listopada kierowca forda próbował wjechać do Polski, posługując się fałszywym dokumentem. W trakcie sprawdzania autentyczności dowodu rejestracyjnego, funkcjonariusze z PSG w Grzechotkach stwierdzili, że dokument jest podrobiony na wzór oryginalnego. 62-latek wymienił tablice w fordzie i posłużył się fałszywym białoruskim dowodem rejestracyjnym. Ponadto funkcjonariusze SG ujawnili u kierowcy kserokopię rosyjskiego dowodu rejestracyjnego. Litwin przyznał się do popełnionego przestępstwa i został ukarany grzywną w wysokości 1 500 zł. W związku z tym, że ford transit był zarejestrowany w Rosji, nie zezwolono mu na wjazd do Polski.