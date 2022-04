Marihuana w słoikach - policjanci zatrzymali 31-latka

Dwa litrowe słoiki z roślinnym suszem zabezpieczyli policjanci kryminalni w mieszkaniu pewnego 31-latka. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Sytuacja miała miejsce w wczoraj (21 kwietnia) przy ul. Królewieckiej. Tam policjanci kryminalni podczas przeszukania mieszkania 31-letniego mężczyzny znaleźli dwa słoiki z roślinnym suszem. Znajdowały się one w szafce kuchennej pod zlewem. Po sprawdzeniu zawartości testerem okazało się że jest to marihuana. Dodatkowo obok słoik stała elektroniczna waga, którą również zabezpieczyli policjanci. Teraz zatrzymany 31-latek odpowie przed sądem. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.