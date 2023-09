W ostatnich latach wiele miast w Polsce i na świecie prowadziły akcje zachęcające do sprzątania odchodów po swoich pupilach. Elbląska Straż Miejska również zwraca się z apelem do właścicieli czworonogów.

Brytyjska kampania, która jak jej twórcy mówią odniosła duży sukces reklamowana była plakatem dziecka bawiącego się psią kupą opatrzonym hasłem "Dzieci wszystko wkładają do ust".

Na bilbordzie w Łodzi pojawił się wizerunek dziecka ubrudzonego brązową substancją z podpisem „Czekolada”. Później napis zmieniono na „To nie jest czekolada – Sprzątaj po swoim psie”.

W pobliżu bilbordu znalazły się też tabliczki „Uwaga Miny”.

W 2010r. w Pruszczu Gdańskim kampania reklamowana była plakatami dziewczynki na wózku inwalidzkim - jej ręka i koła wózka wymazane były zwierzęcymi odchodami.

Kampaniom towarzyszą liczne hasła m. in. "Zbierzmy się do kupy", "Przecież ludzie to nie głupki, niech sprzątają psie kupki".

Ile by haseł i plakatów nie wymyślono, cel jest jeden.

Krecik z naszego plakatu jest uroczy, ale niesie przekaz, który każdy elblążanin posiadający pupila powinien zapamiętać:

Masz zwierzaka masz też obowiązki:

- musisz sprzątać po nim z miejsc ogólnodostępnych;

- musisz stosować się do zakazów wyprowadzania psów np. na plac zabaw przeznaczony dla dzieci;

- musisz sprawować kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia, aby nie było uciążliwe dla otoczenia.