Mężczyzna ukarany przez sąd za cztery wykroczenia

36-latek z Elbląga został ukarany przez sąd za 4 popełnione wykroczenia. Mężczyzna kierował autem po użyciu alkoholu, dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania.

Sytuacja miała miejsce w sierpniu tego roku. Wtedy też 36-latek jadący renault clio ulicą Grochowską został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Badanie alkotestem wykazało u niego niecałe pół promila alkoholu. W trakcie kontroli okazało się, że 36- latek nie ma uprawnień do kierowania, samochód nie ma ważnego przeglądu, a dodatkowo ma pękniętą przednią szybę. Sprawa trafiła do sądu. W grudniu zapadł wyrok. 36-latek został skazany na grzywnę w wysokości 1000 zł oraz 6 miesięcy zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów.