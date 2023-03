Miał dwie żony

Rosjanin mając drugą żonę stwierdził, że jedzie do pierwszej. By wjechać na terytorium Unii Europejskiej pokazał akt małżeństwa z obywatelką Niemiec z 2009 roku, ale zapomniał wspomnieć, że rozwiódł się z nią w 2015 roku.

Wczoraj do odprawy na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach stawił się 41-letni Rosjanin. Deklarował, że jedzie do Niemiec, do małżonki. Na potwierdzenie przedstawił akt małżeństwa z 2009 roku oraz kserokopię niemieckiego dowodu osobistego żony. Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że dokument należy tak naprawdę do byłej żony, a mężczyzna zapomniał dodać, że z obywatelką Niemiec rozwiódł się w 2015 roku. Natomiast drugą jego żoną jest obecnie Rosjanka.

Podstęp mu się nie udał. Poddał się dobrowolnie karze grzywny w kwocie 1,8 tys. zł i zawrócił do swojego kraju.