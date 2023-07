Miał narkotyki w piwnicy

Fot. archiwum portEl

Policjanci z Wydziału Zwalczania Przestępczości Przeciwko Mieniu zatrzymali pewnego 34-latka. Jest on podejrzewany o usiłowanie włamanie do pawilonu handlowego znajdującego się w centrum Elbląga. To jednak nie koniec.

Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania włamania się do wspomnianego pawilonu handlowego. Ale również zarzuty posiadania środków odurzających. Okazało się bowiem, że w należącej do niego piwnicy policjanci podczas przeszukania znaleźli foliowe zawiniątko z białą sproszkowaną substancją. Ta, po sprawdzeniu jej testerem narkotykowym okazała się być amfetaminą. Teraz 34-latek odpowie przed sądem. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu