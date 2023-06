Miał przy sobie narkotyki oraz elektroniczną wagę

Policjanci zostali wezwani do bójki, jaka miała mieć miejsce w klatce schodowej w jednym z budynków przy ul. Nowowiejskiej. Okazało się, że jeden z jej uczestników ma przy sobie narkotyki.

20-latek był agresywny, krzyczał wyzywał i czuć było od niego zapach alkoholu. Interweniujący policjanci zatrzymali go oraz przeszukali jego ubranie. W kieszeniach znaleźli foliowe zawiniątka z białą i żółtą substancją. Po sprawdzeniu testerem narkotykowym okazało się, że jest to amfetamina i to w sporej ilości, bo 47 gramów. Mężczyzna miał przy sobie również elektroniczną wagę. Sprawca posiadania narkotyków został zatrzymany w policyjnym areszcie, gdzie spędził resztę tak rozpoczętego wieczoru.

Rano policjanci przesłuchali mężczyznę. Usłyszał on zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator zastosował wobec 20-latka policyjny dozór. Mężczyzna był już wcześniej karany za kradzieże. Teraz może mu grozić kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.