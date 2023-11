Miał w samochodzie narkotyki

Policjanci prewencji oraz wydziału kryminalnego zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym a także nakazem doprowadzenia wydanym przez Sąd Rejonowy w Elblągu.

W trakcie zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nim foliowe zawiniątko z białym proszkiem. Ten, po sprawdzeniu narkotesterem okazał się być amfetaminą. Mężczyzna usłyszał zatem dodatkowo zarzut posiadania substancji odurzającej, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inna sytuacja, ale również związana z posiadaniem narkotyków, miała miejsce w Pasłęku podczas kontroli drogowej. Tam policjanci zatrzymali 42-letnią kobietę, która kierowała osobowym seatem. Kobieta znajdowała się pod działaniem środków odurzających. W samochodzie policjanci znaleźli foliowy woreczek z amfetaminą. 42-latka została zatrzymana w policyjnym areszcie. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie oraz posiadanie. Jej również grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.