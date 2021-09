Miejscy strażnicy pod lupą radnych

Radni z komisji rewizyjnej skontrolowali działalność Straży Miejskiej w Elblągu. Jakie są wnioski z tej kontroli?

Kontrolę od czerwca do sierpnia przeprowadził trzyosobowy zespół radnych: Adam Matwiejczuk, Jolanta Janowska i Krzysztof Konert. Sprawdzili działalność SM w latach 2019-2020 m.in. pod względem jej wyników, realizacji budżetu, zatrudnienia. Radni nie stwierdzili nieprawidłowości w tym zakresie, za to zwrócili uwagę na utrudniony bezpośredni dostęp mieszkańców do siedziby SM, która znajduje się na czwartym piętrze w budynku Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS) przy ul. Winnej, a także na trudne warunki pracy strażników w siedzibie SM.

Wolą inne służby

W Straży Miejskiej jest obecnie 25,5 etatu (w tym 24 etaty strażników), ale nie wszystkie są obsadzone. Roczne koszty utrzymania tej jednostki to ok. 1,6 mln złotych. Średnie wynagrodzenie w SM w 2020 roku wyniosło 3852 zł brutto. Pracownicy SM otrzymali ostatnio podwyżki w listopadzie 2020 r. (średnio 300 zł brutto) i w kwietniu 2019 r. (średnio 150 zł brutto), ale to nie zatrzymało dużej rotacji kadrowej w SM.

- W 2020 roku decyzją prezydenta uzyskaliśmy dwa dodatkowe etaty, w bieżącym roku – kolejne dwa. Niemniej jednak w całym 2020 roku szeregi jednostki opuściło 6 osób, odchodząc w większości do innych służb mundurowych. 3 osoby wybrały służbę w wojsku, 2 osoby w policji. Postępujące wciąż rotacje kadrowe sprawiają, że obecnie mamy dwa wolne etaty. Z pracy odchodzą nie tylko wieloletni pracownicy, ale również młodzi po poznaniu specyfiki pracy. Tak duża rotacja generuje dla jednostki dodatkowe koszty zatrudnienia, przeszkolenia, umundurowania, badań psychologicznych, wstępnych itp. - pisze w raporcie dla komisji rewizyjnej Arkadiusz Kulik, komendant Straży Miejskiej w Elblągu. - Z każdym przeprowadzonym naborem coraz mniej osób zgłasza swoją kandydaturę. W ostatnim – w 2021 roku – na dwa miejsce dokumenty przesłały tylko 4 osoby. Niestety, nasza oferta nie jest konkurencyjna, gdyż w wyniku wieloletnich okresów zamrożenia płac w jednostkach budżetowych aktualnie nowym pracownikom oferujemy najniższe wynagrodzenie krajowe. Nawet perspektywa dodatków za wysługę lat oraz innych ustawowych składników wynagrodzenia nie stanowi o atrakcyjności oferty.

Komisja rewizyjna złożyła do prezydenta Elbląga i Rady Miejskiej wniosek w sprawie Straży Miejskiej.

- Mamy dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, aby obiekt Straży Miejskiej był w większym zakresie dostępny dla mieszkańców niż obecnie i by warunki pracy strażników się poprawiły. Po drugie, by to była praca atrakcyjniejsza finansowo, by pracownicy nie szukali okazji, aby przenieść się do innych instytucji, gdzie zarobki są wyższe. Mam nadzieję, że wszyscy są przekonani, że Straż Miejska jest w naszym mieście potrzebna – powiedział Krzysztof Koncert podczas ostatniego spotkania komisji rewizyjnej, komentując sprawę wniosku do władz miasta. - Mamy nadzieję, że nasz wniosek nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie - pomoże.

- Cieszę się, że państwo radni zauważyliście, w jakich warunkach pracujemy. Mimo trudności cieszę się z każdego kroku do przodu i że nasza służba przynosi efekty miastu i mieszkańcom – stwierdził komendant Kulik podczas zdalnego posiedzenia komisji rewizyjnej.

Straż zmieni siedzibę?

W obecnej siedzibie SM nie ma sali odpraw, pomieszczeń socjalnych, nie ma powierzchni magazynowych czy pomieszczenia do przechowywania archiwalnej dokumentacji. Nie ma też przestrzeni, by wydzielić samodzielne miejsca dla poszczególnych stanowisk. Utrudniony dostęp do siedziby SM mają też mieszkańcy, szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne. - Winda dla osób niepełnosprawnych dojeżdża tylko do trzeciego piętra (SM jest na czwartym – red.) - pisze w raporcie dla komisji komendant SM. Na dodatek w związku z obostrzeniami covidowymi... została ona wyłączona z użytkowania.

Straż Miejska od dłuższego czasu szuka nowej lokalizacji dla swojej jednostki. Na razie bezskutecznie. Jednym z branych pod uwagę miejsc jest samodzielny budynek po drugiej stronie ul. Winnej, w której obecnie mieście się oddział Centralnego Biura Śledczego Policji. Ta jednostka ma się przenieść do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji, która ma powstać przy ul. Lotniczej. Na razie jednak nie ma nawet pozwolenia na jej budowę.