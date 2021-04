Mieli przy sobie amfetaminę i marihuanę

Policjanci z Elbląga zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o posiadanie amfetaminy i marihuany. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pierwsza interwencja miała miejsce przy ulicy Robotniczej w Elblągu, gdzie policjanci znaleźli przy 22-letnim mężczyźnie woreczek z amfetaminą. Drugie zatrzymanie dotyczyło interwencji na ulicy Skrzydlatej. 43-letni elblążanin miał zawiniątko foliowe, a w nim ten sam narkotyk.

Ostatnia interwencja odbyła się z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zatrzymali młodego mężczyznę przy ul. Poprzecznej w Elblągu. Miał przy sobie woreczek z marihuaną i kierował pod jej wpływem samochodem. Dodatkowo odpowie za jazdę po narkotykach.

Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnego aresztu i odpowiedzą za posiadanie środków odurzających za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.