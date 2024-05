Miniony weekend okiem policji

Policjanci z Elbląga podsumowali długi, majowy weekend. Co się działo w tych dniach?

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony, majowy weekend. Od 30 kwietnia do 5 maja 2024 roku funkcjonariusze prewencji interweniowali 205 razy. Wylegitymowali 444 osoby. Założyli 4 niebieskie karty, zatrzymali 4 osoby poszukiwane i przewieźli do izby wytrzeźwień 14 osób. Zatrzymali 1 podejrzanego na gorącym uczynku, skontrolowali 60 bagaży i 48 samochodów. Nałożyli 47 mandatów, zastosowali 98 pouczeń i skierowali do sądu 2 wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego przebadali 1129 osób, zatrzymali 8 kierujących pod wpływem alkoholu i odnotowali 246 przekroczeń prędkości ( w tym 8 przypadków 50+). Nałożyli 282 mandaty, pouczyli 124 osoby, skierowali do sądu 22 wnioski. Odnotowali 52 zdarzenia drogowe, w tym 3 wypadki, w których zostały ranne 3 osoby. Nie było wypadków śmiertelnych. Zatrzymano 14 praw jazdy i 13 dowodów rejestracyjnych.