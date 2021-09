Mył autokar na starówce

Straż Miejska w Elblągu przypomina, że mycie pojazdów samochodowych, poza specjalnie dostosowanymi do tego miejscami, jest zabronione, a nieprzestrzeganie zakazu mycia pojazdów może skończyć się mandatem.

O zakazie zapomniał pewien mężczyzna, który swój autokar postanowił umyć na parkingu na Starym Mieście w Elblągu przed kamerami monitoringu miejskiego. Czujny operator monitoringu na miejsce wezwał patrol Straży Miejskiej, którzy przypomnieli kierowcy o zakazie mycia pojazdów samochodowych poza myjniami i specjalnie przygotowanymi do tego stanowiskami.

Zgodnie z Uchwałą nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać jedynie na tak przygotowanym stanowisku na nieruchomości, że powstające ścieki odprowadzane są przez separator benzyny, olejów i zawiesiny do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby lub do wód powierzchniowych.