Napadli na właściciela restauracji w Krynicy Morskiej

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dokonali rozboju na właścicielu restauracji w Krynicy Morskiej. Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. za rozbój, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, uszkodzenia mienia oraz kierowania samochodem mimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

28 sierpnia w nocy dyżurny nowodworskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że mężczyźni demolują mieszkanie i wynoszą z niego jego wyposażenie. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zauważyli samochód, którym jechali podejrzani mężczyźni. Funkcjonariusze dali kierującemu sygnały do zatrzymania, mężczyzna zignorował polecenie i zaczął uciekać. Policjanci na terenie powiatu zorganizowali blokady. Kierowca, podczas ucieczki, staranował jeden z punktów blokadowych, uderzając w radiowóz.

Fot. KPP w Nowym Dworze Gdańskim

Do pościgu dołączyli się inni policjanci, którzy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 49 lat, mężczyźni byli pijani. Kierowca miał ponad promil alkoholu w organizmie i obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia samochodów. Policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą, ustalili ponadto, że zatrzymany przez nich 28 i 49- latek brali udział w rozboju, do którego doszło w Krynicy Morskiej. Sprawcy napadli na właściciela jednej z restauracji i ukradli mu pieniądze oraz dokumenty.

Zatrzymanych mężczyzn funkcjonariusze doprowadzili do prokuratury. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, m.in. rozboju, uszkodzenia mienia, niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, kierowania samochodem mimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz kradzieży wyposażenia mieszkania. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.