Narkotyki przechowywał w słoikach po ogórkach

Fot. KMP w Elblągu

Policjanci dzielnicowi zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który posiadał narkotyki. Była to zarówno marihuana jak i amfetamina. Teraz odpowie on przed sądem za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sytuacja miała miejsce wczoraj (27.11) na terenie Elbląga. Policjanci dzielnicowi mieli podejrzenia co do mężczyzny mieszkającego w ich rejonie służbowym. Dotyczyły one właśnie posiadania przez niego narkotyków. Wczoraj potwierdzili te podejrzenia odwiedzając go rano w mieszkaniu. 46-latek miał zawiniątka z marihuaną i amfetaminą. Dodatkowo w przynależnej do mieszkania piwnicy znaleźli słoiki wypełnione sproszkowaną substancją. Ta, po wykonaniu testów narkotesterem okazała się być amfetaminą. Mężczyzna był wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe. Teraz może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu