Narkotyki w mieszkaniu i dwójka poszukiwanych

Policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę oraz o dwa lata młodszą kobietę i 29-latka. W zajmowanym przez nich mieszkaniu znaleziono pojemnik a w nim m.in. foliowe zawiniątka z białym proszkiem, woreczek z suszem oraz dwie elektroniczne wagi. Łącznie blisko kilogram narkotyków.

Sytuacja miała miejsce wczoraj (5 lipca) w jednym z mieszkań przy ul. Bałuckiego w Elblągu. Policjanci od dłuższego czasu obserwowali tę trójkę. Do ich mieszkania przychodziły różne osoby. Co więcej nawet w momencie, gdy policjanci byli już w mieszkaniu dokonując przeszukania do drzwi pukali potencjalni „klienci”. Jak się okazało w mieszkaniu znajdowały się foliowe zawiniątka z białym proszkiem i suszem. Po zbadaniu ich testerem okazało się, że jest to amfetamina w ilości ponad pół kilograma i marihuana w ilości 453 gramów. Co więcej zarówno 29-letni mężczyzna jak i 36-letnia kobieta byli poszukiwani przez sąd. Kobieta ma do odbycia karę 103 dni pozbawienia wolności natomiast 29-latek 1 rok pozbawienia wolności. 38-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wcześniej był karany za przestępstwa narkotykowe. Do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.