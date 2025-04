Nieformalne zloty i kary dla kierowców

Nieformalne zloty oraz towarzyszące temu łamanie przepisów, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz niebezpieczna jazda ich uczestników - na to skarżą się m.in. mieszkańcy elbląskiej zawady, bo na takie nieformalne zloty często wybierana jest Modrzewina czyli al. Jana Pawła II i ul. Kwiatkowskiego. Policjanci Ruchu drogowego podczas wczorajszego (20 kwietnia) "zlotu", gdzie było ok. 150 pojazdów, ukarali mandatami 6 kierujących, a także skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu.

W działaniach uczestniczył patrol Grupy SPEED. 6 mandatów dotyczyło przekroczeń prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, tzw. 50+, gdzie sprawcom zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy. Zatrzymano także 2 dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów. Jeden z uczestników spotkania z uwagi na brawurową jazdę i driftowanie zebrał łącznie 21 punktów karnych, a do sądu trafi wniosek o jego ukaranie. Tylko wczoraj policjanci Grupy SPEED mieli 10 przypadków tzw. 50+. Dziś działania związane z powrotami ze świąt.

inf. KMP Elbląg