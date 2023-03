Nowe auta dla Straży Granicznej

Straży Graniczna otrzymała 56 nowych samochodów terenowych marki Toyota Land Cruiser. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy na co dzień ochraniają zewnętrzną granicę UniiEuropejskiej, otrzymali 9 terenówek.

Pojazdy terenowe są przede wszystkim wykorzystywane na wschodnich granicach kraju przez Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Morski, Warmińsko-Mazurski Oddziały Straży Granicznej. To tam znajduje się blisko 78 procent wszystkich samochodów terenowych, pozostających na wyposażeniu Straży Granicznej. Na co dzień do realizacji ustawowych zadań w ochronie granicy państwowej, użytkowanych jest już 27 Toyot Land Cruiser.

– To dzięki Wam, funkcjonariuszom Straży Granicznej, polskie granice są bezpieczne. Chciałbym wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowania w imieniu wszystkich polskich obywateli. To, co robicie jest niezwykle ważne dla naszego kraju – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, dziękując funkcjonariuszom za ofiarną służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Modele kupione dla Straży Granicznej zostały wyposażone w 2.8-litrowy silnik wysokoprężny D-4D o mocy 204 KM i automatyczną skrzynię biegów oraz wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał pojazdu w niezmiernie trudnych warunkach terenowych. Każdy z samochodów został również wyposażony w wyciągarki wraz z dodatkowym osprzętem, które pozwolą w ekstremalnych warunkach terenowych, uniknąć zakopania się czy ugrzęźnięcia pojazdu w podmokłym terenie.