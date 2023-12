O krok od oszustwa

Elblążanka omal nie została oszukana na kwotę blisko 20 tys. złotych. Do 79-latki zadzwonił mężczyzna, który najpierw udawał pracownika banku a chwilę później… policjanta.

Usiłował w ten sposób sprawić, aby kobieta przekazała mu pieniądze, a dokładnie kredyt, który ta miała zaciągnąć w banku, po czym przelać pieniądze na konto oszusta. Sprawca nie osiągnął swojego zamiaru, chociaż 79-latka udała się do banku, aby wykonać zlecone przez niego zadanie. Kobieta była przekonana, że uczestniczy w policyjnej akcji. Z błędu wyprowadziła ją pracownica banku. Podczas rozmowy zorientowała się, co do prawdziwości sytuacji i nie dopuściła, by kobieta wykonała przelew.

Osoby, które opiekują się swoimi bliskimi będącymi w podeszłym wieku powinny, co jakiś czas przypominać im o możliwości zaistnienia takiej lub podobnej sytuacji i o tym, jak wtedy mają na nią zareagować.

My pisząc o tym pokazujemy, że te sytuacje zdarzają się i mają właśnie taką formę.