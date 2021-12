O tym warto pamiętać podczas świąt

fot. KMP w Elblągu

Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany z rodziną i najbliższymi. Bardzo często wiąże się on z wyjazdami wszystkich domowników i pozostawieniem pustego domu lub mieszkania na kilka dni. Co zrobić, aby po powrocie dobrze wspominać świąteczną podróż?

Czy wiesz, że: Włamanie do domu/mieszkania pociąga za sobą nie tylko straty materialne? Bardzo często również wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej. Zdaniem psychologów, ofiary tego rodzaju przestępstw doświadczają stanów lękowych, cierpią na bezsenność i bóle głowy. Skutki psychologiczne są niekiedy poważniejsze niż utracone kosztowności. Nie daj szansy włamywaczom! Wyjeżdżając właściwie zabezpiecz swój dom! Złodziej typując dom do włamania wybierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszymi do pokonania gdzie ryzyko zauważenia go będzie znikome. Pamiętaj! Planując urlop rozważ zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych. Stamtąd na pewno je odbierzesz. Tam będą czekały na twój powrót. Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Zainwestuj w rolety antywłamaniowe, atestowane zamki renomowanych firm, alarm połączony z monitoringiem, czujniki ruchu i dobre oświetlenie terenu. Poproś sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas twojej nieobecności zaopiekowała się domem/ mieszkaniem, zebrał ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki. Za każdym razem, kiedy wychodzisz z domu zamykaj drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz włącz alarm. Warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospodarczych. Nie ma zabezpieczeń nie do pokonania. Warto jednak zniechęcić przestępców do wyboru twojego domu.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu