Oddał oszustom 100 tys. zł. Policja szuka mężczyzny z monitoringu

Policjanci ujawniają zapis monitoringu z mężczyzną, który odbiera 100 tysięcy złotych od pokrzywdzonego elblążanina metodą na „policjanta CBŚ”. Funkcjonariusze proszą o pomoc w identyfikacji mężczyzny widocznego na monitoringu.

Zdarzenie miało miejsce 23 czerwca 2021 r. w Elblągu. Do 68-latka zadzwonił oszust podający się za policjanta CBŚP i powiedział, że rozpracowuje grupę przestępczą która „czyści konta bankowe” a następnie wskazał, by ten wypłacił wszystkie oszczędności z „zagrożonego” konta, spakował je do torby a następnie wrzucił ją do pobliskiego śmietnika. Mężczyzna postąpił zgodnie ze wskazówkami oszusta. Gdy zorientował się, co naprawdę zrobił skontaktował się z policją - tym razem tą prawdziwą.

Okazało się, że sprawca cały czas kontrolował zachowanie 68-latka, prosił go, by ten nie rozłączał się gdy pójdzie do banku. Gdy pracownik banku pytał go po co mu taka duża kwota, mając na względzie różnego rodzaju oszustwa. ten powiedział, że potrzebuje pieniędzy ze względów zdrowotnych. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami. Policja nigdy nie prosi o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy czy wartościowych przedmiotów. Jeżeli taka propozycja się pojawi, jest to oszustwo.