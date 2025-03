Odpowie za posiadanie narkotyków

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejnego mężczyznę, zamieszanego w przestępczość narkotykową. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Krajową w Szczecinie.

Gang narkotykowy działał w latach 2021 i 2022 w Polsce, Hiszpanii, Danii oraz innych krajach UE. W handel narkotykami zamieszany było 10 osób, w tym ojciec i dwóch jego synów. Okazało się, że to nie koniec zatrzymań. 5 marca br. funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadzili do Prokuratury Krajowej w Szczecinie mieszkańca powiatu łaskiego. To 11 osoba zamieszana w ten nielegalny biznes narkotykowy.

Podczas przeszukania funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli woreczki z marihuaną o wadze 144 gramów oraz 27 tabletek MDMA.

35-latek usłyszał zarzuty posiadania substancji odurzających i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokurator Prokuratury Krajowej w Szczecinie zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5.000 zł oraz dozoru policji.