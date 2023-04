Odpowiedzą za kradzież z włamaniem do domu 

Policjanci z Pasłęka zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże i włamanie do domu w budowie. Podejrzani kradli metalowe elementy. Byli notowani za podobne czyny. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W minioną środę (12 kwietnia) kryminalni z Pasłęka zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 47 lat. Obydwaj panowie włamali się do domu w budowie na terenie gminy Pasłęk. Ukradli metalowe elementy wyposażenia domu, które chcieli spieniężyć w punkcie skupu metali. Przyznali się do zarzucanych im czynów. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Byli notowani za kradzieże.