Ostatni sprawdzian... gotowi... start

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód (DWDP-W) rozpoczęło ostatni etap certyfikacji w ramach oceny gotowości bojowej.

Uroczysty apel przeprowadzony 4 marca w Pułku Wsparcia Dowodzenia DWDP-W zainaugurował ćwiczenie pk. Loyal Leda 24, które stanowi ostatni etap certyfikacji dowództwa (ang. Combat Readiness Evaluation - CREVAL). CREVAL to kompleksowa ocena zdolności bojowych według standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas certyfikacji, siły wielonarodowe będą prowadzić działania w ramach symulowanych scenariuszy, demonstrując swoją interoperacyjność i zdolność do wykonywania postawionych przed nimi zadań. Podczas Loyal Leda 24, w składzie ćwiczebnych struktur dowodzenia, znajdą się m.in. 7 Brygada Zmechanizowana z Czech, polskie - 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana i 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana oraz liczne jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań. Ogółem w składzie Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód szkolić się będzie ponad 750 żołnierzy z kilkunastu krajów, wykonujących swoje zadania nie tylko w Elblągu.

Fot. nadesłana

Tego dnia jednakże, żołnierze stojący na placu celebrowali nie tylko rozpoczęcie ćwiczenia, ponieważ apel dedykowany był również 25. rocznicy przystąpienia Czech, Polski i Węgier do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Fakt, iż dowództwo potwierdza swą gotowość do działania właśnie w tym czasie, nadaje mu znaczenie symboliczne. 25. rocznica wstąpienia kolejnych krajów do Sojuszu jest wyrazem jego trwałości, siły i otwartości na nowych członków a udział dowództwa w certyfikacji świadczy o roli jaką ogrywa ono we wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

***

12 marca mija 25 lat od momentu wstąpienia do NATO Czech, Polski i Węgier zaś 4 kwietnia obchodzić będziemy 75. rocznicę utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Już od ponad siedmiu dekad NATO pełni kluczową rolę w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Sojusz ten opiera się na zasadzie obrony kolektywnej, ujętej w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stwierdza, że atak na jednego członka sojuszu jest uznawany za atak na wszystkich.

Wartości NATO to nie tylko puste hasła, to zasady kształtujące jego misję i wizję. Dzisiejsza uroczystość to przypomnienie, że NATO to nie tylko sojusz wojskowy, lecz wspólnota narodów, zjednoczonych wspólnym zobowiązaniem do obrony tych wartości na arenie międzynarodowej.