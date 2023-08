Oszuści włamują się na konta portali społecznościowych i wysyłają prośby do znajomych o pożyczkę 

Dostałeś wiadomość na komunikatorze od znajomego lub rodziny z prośbą o zapłatę za zakupy albo szybką pożyczkę z użyciem kodu płatności mobilnej? Lepiej sprawdź czy na pewno wysłała ją osoba, którą znasz. Elbląscy policjanci odnotowali kolejne tego typu oszustwo.

Do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że ktoś włamał się na jej konto na portalu społecznościowym i wysłał z niego wiadomości do jej rodziny i znajomych z prośbą o pomoc i przekazanie kodu do szybkiej płatności. Niestety kilka osób dało się oszukać i przekazały kody systemu płatności mobilnych. W ten sposób, każda z nich straciła kilkaset złotych.

Policja ostrzega!

Jeśli otrzymujemy prośbę o pożyczkę, nie działajmy pochopnie. Sprawdźmy najpierw czy osoba, która do nas napisała lub której prośba dotyczy rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy. Jeśli otrzymamy od znajomego prośbę o przekazanie kodu systemu płatności mobilnych - zadzwońmy do tej osoby i potwierdźmy jej prośbę. Pomoże to nam uniknąć nieprzyjemności. Pamiętajmy o tym, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nie przesyłać ich na podane przez obce osoby numery kont, nie podawać nikomu danych do logowania na nasze konta bankowe, nie przekazywać obcym osobom kodów do płatności mobilnych. Zadbajmy o prawidłowe zabezpieczanie swoich danych osobowych, haseł i numerów dostępowych do portali i komunikatorów.