Oszustwo metodą na BLIK. Policja w Elblągu ostrzega!

Fot. nadesłana

Elbląscy policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu płatności mobilnej (BLIK). Funkcjonariusze odnotowali kilka tego typu zdarzeń. Oszuści podszywają się pod pracowników banku, znajomych na portalach społecznościowych, piszą pilną prośbę o pożyczkę. Za pomocą wyłudzonego kodu do płatności mobilnej okradają konto osoby oszukanej. Przypominamy, by nikomu nie udostępniać danych do kont bankowych i nie klikać w podejrzane linki otrzymane za pomocą komunikatora lub maila.

Elbląscy policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu płatności mobilnej (BLIK). Funkcjonariusze odnotowali kilka tego typu zgłoszeń. Oszuści za pomocą wyłudzonego kodu do płatności mobilnej okradają konto osoby oszukanej. Tylko w przeciągu minionej doby na terenie Elbląga wyłudzili od elblążan 2 287 zł. Podawali się, między innymi za pracownika banku lub osobę potrzebującą pilnie pieniędzy. Oszuści podszywają się także pod znajomych na portalach społecznościowych, piszą pilną prośbę o pożyczkę. Często są to konta przejęte przez cyberprzestępców. Na czym polega oszustwo metodą na BLIK? Jest kilka sposobów działania oszustów metodą na BLIK. Jedną z nich jest podszywanie się pod osobę znajomą, którą mamy w swoich kontaktach w komunikatorze. Oszuści najpierw przejmują jej konto, wysyłają nam wiadomość z informacją, że przydarzyła im się trudna sytuacja np. zgubiony portfel, skradziona torebka, wypadek, brak pieniędzy na powrót do domu, itp. „Znajomy” obiecuje, że odda pieniądze jeszcze tego samego dnia albo następnego. Pożyczka jest prosta, a oszust zazwyczaj nie prosi o dużą sumę pieniędzy. Musimy tylko zalogować się do swojego banku i w aplikacji wygenerować kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. To zajmuje kilka minut, a ten kod wystarczy żeby oszust natychmiast wypłacił pieniądze z bankomatu. Aby nie paść ofiarą takiego oszustwa należy: stosować dwuskładnikowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto - zalogowanie się wymaga potwierdzenia SMS),

potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory - najlepiej zadzwonić do takiej osoby. Wykonanie takiego połączenia zajmie nam kilkadziesiąt sekund, a tym samym zyskamy pewność, że nasz znajomy rzeczywiście jest w potrzebie i to właśnie jemu, a nie oszustowi przekazujemy pieniądze,

sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie),

chronić swój telefon, a szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg