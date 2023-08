Oszustwo może mieć różną postać

Czasem będzie wyglądało jak przesłany link do strony internetowej, czasem będzie to oferta inwestycji w kryptowaluty a czasem będzie to pismo mówiące o konieczności opłaty za odnowienie ochrony patentowej.

O pierwszym oszustwie na przesłany link pisaliśmy już wielokrotnie więc tym razem pominiemy je i przejdziemy od razu do drugiego z wymienionych a więc inwestycji w kryptowaluty. Pewna elblążanka pokusiła się o inwestycje w właśnie w kryptowaluty. Kobieta zgłosiła na policję, że nieznani jej: kobieta i mężczyzna, mówiący ze wschodnim akcentem, pod pozorem inwestycji, właśnie w kryptowaluty, namówili ją do zainstalowania aplikacji. Obiecując przy tym, że pomogą jej w początkowej fazie operacji i będą jej doradzać w przyszłości. Kobieta poniosła straty w wysokości nieco ponad 70 tysięcy złotych dając dostęp do swojego konta właśnie poprzez instalację wspomnianej aplikacji. Nie róbmy tak… Inne oszustwo, które może dotknąć mniejszej grupy osób ale warto o nim wiedzieć to takie, gdzie sprawcy podszywają się pod urząd patentowy. Informują listem, że kończy się prawo ochronne na znak towarowy. Tak została oszukana pewna firma z Elbląga.

Gdy otrzymali pismo od „urzędu patentowego” dokonali wpłaty ponad 700 Euro. Okazało się później że nie był to… prawdziwy urząd. Sprawa trafiła na policję. Informujemy o tym, ponieważ mogą zdarzyć się przypadki podobnych oszustw. Trzeba więc uważać.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu