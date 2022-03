Oszustwo połączone z kradzieżą tożsamości 

Napisał do niego na komunikatorze a wcześniej włamał się na konto jego kolegi. Nasz rozmówca był przekonany, że pisze właśnie z kolegą. Chwilę później pojawiła się prośba o pożyczenie pieniędzy. Za pośrednictwem kodu blik wyłudzono kwotę 3 tysięcy złotych.

Oszuści bazują na zaufaniu. Dlatego włamują się na profil danej osoby i za jego pośrednictwem prowadzą z nami rozmowę. My jesteśmy przekonani, że pisze do nas kolega. Oszust natomiast kradnąc tożsamość od razu ma nasze zaufanie, nie musząc go zdobywać.

Oszuści korzystają z konta naśladując nawet sposób i styl pisania, więc ofiara niczego nie podejrzewa. Co więcej, mają dostęp do historii wcześniej prowadzonych rozmów. "Znajomy" prosi o pomoc finansową, zazwyczaj jest to kilkadziesiąt albo kilkaset złotych przelanych za pomocą kodu blik. Wszystko zaplanowane tak, aby pożyczki nigdy nie odzyskać.

Jeśli znajomy prosi o pieniądze za pomocą popularnego komunikatora, najlepiej do niego zadzwonić. Jeśli z Twojego konta wysłano wiadomości o takiej treści, to najlepiej zmienić hasła i powiadomić o tym znajomych i administratora serwisu. Warto pamiętać o regularnej zmianie haseł.