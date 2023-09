Oszustwo w sklepie samoobsługowym 

52-letni mężczyzna odpowie za oszustwo jakiego miał dopuścić się korzystając z kasy samoobsługowej w jednym z elbląskich sklepów. Mężczyznę zatrzymała ochrona sklepu a na miejsce przyjechał policyjny patrol.

Jak się okazało 52-latek kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu miał dokonać zakupów, gdzie posłużył się kodem tańszego produktu skanując go, natomiast pakował do torby droższy produkt. Jego czyn został zauważony i zarejestrowany przez sklepowy monitoring. Kodeks Karny Kwalifikuje ten czyn jako oszustwo. Kwota na jaką oszukał sklep to około 200 złotych.

Za oszustwo Kodeks Karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.