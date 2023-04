Pamiątka z wojny na Wysoczyźnie

Co znalazł nasz Czytelnik w okolicach Piastowa, w gminie Milejewo? Dawny pocisk artyleryjski 85 mm. O sprawie poinformował dziś (25 kwietnia) naszą redakcję i służby.

- To pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej, jedna sztuka pocisku 85 mm – precyzuje Jakub Sawicki z biura prasowego KMP w Elblągu. - Do czasu przyjazdu saperów zabezpieczyli go policjanci – podkreśla. Dodaje, że saperzy już zabrali pocisk, by zdetonować go na poligonie.

- Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub wybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci. W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego – apeluje policja na swoich stronach internetowych.