Pamiętajmy o odblaskach

Piesi i rowerzyści stanowią w okresie jesienno-zimowym szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych jak i rowerzystów sprawiają, że może dochodzić do wypadków - ostrzega policja.

Apelujemy do pieszych i rowerzystów, aby w tych niebezpiecznych miesiącach dbali o swoje bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji, nie chroni go przecież zderzak, maska samochodu ani poduszka powietrzna. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do śmierci pieszego.

Najgorsze tygodnie tego roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą czym prędzej przestawić swój sposób myślenia i postępowania w ruchu drogowym – dostosować się do niesprzyjającej pogody i złej widoczności.

Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie – zawieszki, opaski, kamizelki, torby na zakupy z elementami odblaskowymi, zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Dopilnujmy również, aby dzieci nosiły elementy odblaskowe!