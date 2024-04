Pasłęk: pijany 26-latek za kierownicą toyoty

Inny uczestnik ruchu uniemożliwił dalszą jazdę mężczyźnie kierującemu toyotą prius. Zdarzenie miało miejsce pod Pasłękiem na drodze S7. Sprawa ostatecznie trafiła na policję, bo 26-letni kierujący toyotą mężczyzna był pijany. Wynik policyjnego badania to 1 promil alkoholu w organizmie.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj rano w okolicach Zielonki Pasłęckiej na drodze S7. Tam doszło do zatrzymania 26-letniego kierującego który jechał „zygzakiem”. Policjanci z Pasłęka którzy przyjechali na miejsce zbadali trzeźwość 26-latka. Mężczyzna miał promil alkoholu w organizmie. Jego auto trafiło na policyjny parking a on do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Mężczyźnie może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami. Z uwagi na to że jest obcokrajowcem powiadomiono ambasadę.