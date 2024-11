Piętnaście kolizji, dwóch nietrzeźwych

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 15 kolizji. Mundurowi zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących. Policjanci odnotowali także 102 przypadki przekroczeń prędkości.

Policjanci prewencji wylegitymowali 300 osób i przeprowadzili 110 interwencji. 4 osoby przewieziono do wytrzeźwienia. Nałożono 22 mandaty, 84 razy pouczano i skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie. Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 200 osób i skontrolowali 195 pojazdów. Przebadali 593 kierujących. Dwóch z nich kierowało w stanie nietrzeźwym. Ponadto policjanci nałożyli 115 mandatów, skierowali do sądu 12 wniosków o ukaranie, w 25 przypadkach zastosowali pouczenia. Odnotowali 102 przypadki przekroczeń prędkości. Było 15 kolizji. Zabezpieczenie miejskich imprez sportowo-kulturalnych przebiegło bez jakichkolwiek zakłóceń porządku.