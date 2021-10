Pijany kierujący, który zderzył się ze… znakiem

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali na obwodnicy Elbląga pewnego 35-latka, który zderzył się z przyczepą sygnalizującą prace drogowe. Mężczyzna był pijany.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (14.10) około godziny 12.30 na obwodnicy Elbląga droga S7. Tam 35-letni mężczyzna kierujący osobową honda city najechał na tył przyczepy sygnalizującej prace drogowe. Gdy na miejsce przyjechali policjanci ruchu drogowego i zbadali trzeźwość mężczyzny okazało się, że jest on pijany. Wynik badania 35-latka to 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Odpowie on przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.