Piraci drogowi zatrzymani

Aleja Jana Pawła II, al. Piłsudskiego i ul. Żuławska tam policyjne patrole ruchu drogowego kontrolowały prędkość z jaką poruszają się kierujący. W tych miejscach zatrzymano też trzech kierujących, którzy jechali o ponad 50 km/h za szybko.

Przy al. Jana Pawła II zatrzymano do kontroli 52-latka kierującego saabem. Mężczyzna jechał z prędkością 109 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Z kolei przy al. Piłsudskiego 38-latek kierujący toyotą rozpędził auto do 97 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do zaledwie 40 km/h. A czasem okazuje się, że wystarczy o 51 km/h przekroczyć prędkość by stracić na 3 miesiące prawo jazdy. Przekonał się o tym 31-latek jadący swoim oplem ul. Żuławską. We wszystkich wymienionych przypadkach kierujący stracili prawo jazdy na 3 miesiące i zostali ukarani mandatami w wysokości 500 złotych oraz 10 punktami karnymi.