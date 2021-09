Plakat, który zadziała na wyobraźnię

795 zatrzymanych praw jazdy, 380 kierujących w stanie nietrzeźwości, 1988 zdarzeń drogowych to tylko niektóre informacje jakie zostały zawarte na plakacie wydanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Przy współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Elbląga oraz Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu opracowano plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym mieście. Plakaty zostaną rozwieszone w każdym elbląskim autobusie i tramwaju oraz w niektórych urzędach i szkołach. - Przedstawiając te dane chcemy wzbudzić w mieszkańcach naszego miasta refleksję i zachęcić do rozmowy na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym – mówi podkom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. Są to dane za cały ubiegły rok. Przedstawiamy je po letnich wakacjach kiedy na drogach naszego miasta obserwujemy wzmożony ruch, gdy w autobusach i tramwajach jest więcej pasażerów. Obecnie elbląska policja prowadzi działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Ten plakat niewątpliwie wpisuje się w tę akcję.