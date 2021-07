Policja poszukuje tego mężczyzny

Policjanci z Wydziału Zwalczania Przestępczości Przeciwko Mieniu zabezpieczyli monitoring z jednej z placówek bankowych. Na filmie widać mężczyznę, który jest poszukiwany. Wcześniej zaczepił on jednego z przechodniów proponując mu zakup… kartonu. Mężczyzna przekazał oszustowi 1000 złotych.

Zdarzenie miało miejsce 19 maja 2021 r. na parkingu jednego z marketów przy ul. Żeromskiego w Elblągu. Do 84-latka podszedł nieznany mu mężczyzna w średnim wieku i powiedział, że wyjeżdża do Węgier i ma przedmioty, których nie potrzebuje. Rzucił pokrzywdzonemu na siedzenie auta kilka bezwartościowych gadżetów (3 zegarki, 3 atrapy kamer monitoringu i 2 flakoniki perfum). Powiedział, że te rzeczy nie są mu już potrzebne i uprzejmie się pożegnał.

Po kilku minutach wrócił, tym razem z kartonem. Znów go położył w samochodzie seniora. Tym razem powiedział, że w środku są niezwykle wartościowe rzeczy i chce za nie tylko 1 000 zł. Starszy mężczyzna zgodził się. Wspólnie pojechali do banku po pieniądze. Gdy oszust dostał je do ręki, powiedział, że karton jest wart więcej i za marne 1 000 zł go nie odda. Zabrał pieniądze, zabrał karton, szybko wsiadł do mercedesa na brytyjskich numerach rejestracyjnych i odjechał.

Policjanci zabezpieczyli materiał z monitoringu placówki bankowej. Na materiale widać mężczyznę który jest poszukiwany przez policję. Osoby które rozpoznają go proszone są o kontakt pod nr tel.: 47 734 16 20 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl

Tacy oszuści i złodzieje nie mają skrupułów. Wypatrując swoich ofiar celują w tych, których zaufanie będzie im najłatwiej wykorzystać, m.in. seniorów. Wywierają na nich presję, stosują różne techniki manipulacji i perswazji oraz wykorzystują przewagę fizyczną. Nie ma dla nich znaczenia to, w jakiej sytuacji stawiają swoje ofiary pozbawiając je pieniędzy - ostrzega policja.