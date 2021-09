Policja szuka właścicieli znalezionych przedmiotów

Elbląscy policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów.

- Do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy al. 1000-lecia 3 trafił rower, który znaleziono 8 września przy ul. Reja w Elblągu. Osoba, do której on należy, proszona jest o kontakt z policjantem pod nr tel. 47 734 17 47.

- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu szukają właściciela plecaka, telefonu komórkowego i klucza. Wszystko to znaleziono 8 września na parkingu przy ul. Uroczej w Elblągu. Osoba, do której należą rzeczy proszona jest o kontakt z policjantem pod nr tel. 47 734 17 47.