Policja zaprasza na dzień kandydata

Już w najbliższy wtorek (25 kwietnia) odbędzie się spotkanie z cyklu "Dzień kandydata". Od godz. 10 do 14 każdy zainteresowany służbą w policji może dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów, a przede wszystkim sprawdzić się na… torze sprawnościowym, który jest jednym z etapów podczas rekrutacji do służby.

Tor sprawnościowy oraz punkt informacyjny będą znajdowały się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu. Osoby, które będą chciały spróbować swoich sił na torze sprawnościowym muszą stawić się pomiędzy godz. 10 a 13.30 i mieć ze sobą wygodny strój sportowy oraz obuwie na zmianę. Spotkanie odbędzie się we wtorek (25 kwietnia) w Elblągu.

- Przedsięwzięcie jest skierowane do osób, które chcą dostać się do Policji, przygotowują się do testów a nie mają możliwości sprawdzenia się na torze, poznania jego specyfiki – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu. - Taki cykliczny Dzień Kandydata jest organizowany raz w miesiącu w Olsztynie. Zaprosiliśmy też instruktorów z KWP w Olsztynie, którzy oceniają kandydatów podczas testów w procesie rekrutacji – dodaje.

Ważne!

Kandydat, którego stan będzie wskazywał, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie (innego odurzającego), nie zostanie dopuszczony do ćwiczeń ruchowych. Przystępując do części sprawnościowej, wskazane jest posiadanie ubezpieczenia NW (tj. od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres, w którym zawiera się w/w termin spotkania. Komenda Miejska Policji nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu doznany w trakcie wykonywanych ćwiczeń fizycznych.