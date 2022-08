Policjanci badali trzeźwość kierujących oraz mierzyli prędkość 

Ostatni weekend wakacji na drogach w okolicach Elbląga minął spokojnie. Nie odnotowano wypadków drogowych a jedynie kilka kolizji. Wszystkie organizowane i zabezpieczane przez policjantów imprezy przebiegły bez zakłóceń, mimo dużych ilości osób oraz natężenia ruchu jak np. na elbląskiej starówce podczas Święta Chleba.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowych 124 kierujących którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Trzeźwość zbadano u 418 kierujących i zatrzymano 7 u których wynik był pozytywny. Wśród kierujących samochodami rekordzistą okazał się być 35-latek kierujący toyotą avensis. Mężczyzna miał w organizmie 2,76 promila alkoholu i cofnięte uprawnienia do kierowania. Teraz odpowie za to przed sądem. Policjanci zatrzymali także 2 osoby, które poruszały się hulajnogami elektrycznymi będąc w stanie nietrzeźwości. Pierwszy to: mężczyzna zatrzymany przy al. Grunwaldzkiej, który wypożyczoną hulajnogą przewoził pasażera. Policjanci zbadali trzeźwość mężczyzny. Wynik 1,24 promila. Za przewożenie pasażera został pouczony, a za jazdę w stanie nietrzeźwości ukarano go mandatem w wysokości 2500 złotych. W niedzielę (28 sierpnia) na pl. Grunwaldzkim zatrzymano 31-latka, który również kierował hulajnogą elektryczną będąc pijanym. Wynik badania w jego przypadku to 1,80 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna dalej już nie pojechał. Ukarano go mandatem w wysokości 2500 złotych.