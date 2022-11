Policjanci kontrolowali prędkość m.in. na ul. Jana Pawła II 

W ciągu minionego weekendu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali trzeźwość blisko 400 kierujących, mierzyli także prędkość, szczególnie na odcinkach miejskich. Łącznie zatrzymano 7 praw jazdy, za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Większość przekroczeń powyżej 50 km/h policjanci odnotowali na ulicy Jana Pawła II. Co więcej, w większości byli to młodzi ludzie, którzy od niedawna posiadają prawa jazdy. Jednym z nich był 19-latek kierujący audi, który rozpędził swój pojazd do 111 km/h. Zaraz za nim, mercedesem jechała jego rówieśniczka z prędkością 102 km/h. W obu przypadkach kierującym zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy oraz ukarano mandatami w wysokości 2000 oraz 1500 złotych. Pozostałe zmierzone prędkości na elbląskiej „Modrzewinie” to 102, 105 i 104 km/h. Pierwsze dwa wykroczenia popełnili 20-latkowie, którzy prawa jazdy posiadają od niespełna 2 lat. Trzeci z kierujących to 39-latek kierujący hondą. W tych trzech przypadkach kierującym zatrzymano prawa jazdy na 3 miesiące oraz ukarano ich mandatami w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktami karnymi.

Przypominamy: w terenie zabudowanym ograniczenie prędkości jest do 50 km/h. Przekroczenie jej o ponad 50 km/h, zagrożone jest oprócz wysokiego mandatu, zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.