Policjanci kontrolują trzeźwość

Dwóch nietrzeźwych kierujących zatrzymali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. Obaj kierowali motorowerami. Jeden z nich próbował nawet uciekać przed policyjnym radiowozem.

Sytuacja miała miejsce wczoraj około 23.30 w okolicach ulicy Lubranieckiej. Mężczyzna kierujący skuterem nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował odjechać policjantom. Po chwili został zatrzymany. Okazało się, że 30 letni mężczyzna jest pijany. Wynik badania alkotestem to 1,14 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Drugi z motorowerzystów to 69-latek, którego policyjny patrol zatrzymał w Żurawcu przy ul. Elbląskiej. Mężczyzna miał 1,80 promila alkoholu w organizmie.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami na czas który określi sąd.