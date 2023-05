Policjanci podsumowali długi majowy weekend 

Długi majowy weekend jest już za nami. Policjanci podsumowali służbę.

Od piątku (28 kwietnia) do środy (3 maja) policjanci prewencji interweniowali 274 razy. Na ulicach wylegitymowali 797 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 24 mężczyzn. Nałożono 103 mandaty, 207 razy pouczano i skierowano do sądu 13 wniosków o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 405 osób i skontrolowali 391 pojazdów. Zatrzymali 263 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 13x50+). Wystawili 198 mandatów i zastosowali 94 pouczenia. Skierowali do sądu 15 wniosków o ukaranie. Zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Niechlubny rekordzista to 38-latek. Został zatrzymany 3 maja 2023 r. przy ul. Rechniewskiego w Elblągu. Badanie wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo spowodował kolizję uderzając w słup latarni. Na drogach Elbląga i powiatu elbląskiego nikt nie zginął. Odnotowano 27 zdarzeń drogowych i 1 wypadek z udziałem motocyklisty.