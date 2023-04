Policjanci podsumowali świąteczny weekend 

Policjanci z Elbląga podsumowali świąteczny weekend. Odnotowano 14 zdarzeń drogowych. Policjanci zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących.

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 180 razy. Na ulicach wylegitymowali 550 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 14 mężczyzn. Nałożono 70 mandatów, 150 razy pouczano i skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 254 osoby i skontrolowali 240 pojazdów. Odnotowali 14 zdarzeń drogowych. Wypadków nie było. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 139 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 4x50+). Wystawili 117 mandatów i zastosowali 65 pouczeń. Skierowali do sądu 7 wniosków o ukaranie. Zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących. Niechlubny rekordzista to 33-latek, który jechał osobowym volvo. Został zatrzymany przez patrol z Pasłęka. Miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Nietrzeźwym kierującym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.