Policjanci podsumowali weekend

Za nami trzeci weekend wakacji. Policjanci podczas weekendu interweniowali ponad 160 razy. Kontrolowano prędkość, trzeźwość i uprawnienia do kierowania. Droga S7 w okolicach Elbląga co jakiś czas z uwagi na ruch nieco się korkowała szczególnie w sobotę w kierunku na Nowy Dwór Gdański, ale było to spowodowane pewnym osobowym bmw, które na skutek awarii stanęło w płomieniach. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Na trzeźwość policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przebadali ponad 400 kierujących. W nocy z soboty na niedzielę funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli osobowe bmw, którego 29-letni kierujący spowodował zagrożenie w ruchu drogowym najeżdżając na krawężnik, ponadto prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwości oraz nie posiadał uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu cofnięte. Po przebadaniu go alkotestem okazało się, że ma on blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Jego auto trafiło na policyjny parking. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Inne zdarzenie to zatrzymanie nietrzeźwego rowerzysty. 55-letni rowerzysta jechał w niedzielę rano przez miejscowość Raczki Elbląskie. Policjanci podczas kontroli zbadali jego trzeźwość. Wynik badania to 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyznę ukarano mandatem w wysokości 2500 złotych. Takiej wysokości mandat przewiduje bowiem taryfikator.