Policjanci podsumowali Wielkanoc

Minione święta wielkanocne były czasem wytężonej pracy dla elbląskich policjantów. Zarówno funkcjonariusze prewencji, jak i policjanci z ruchu drogowego dbali o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu. Interweniowali, reagowali na zgłoszenia, kontrolowali kierowców i pieszych – wszystko po to, by świąteczny czas minął jak najspokojniej.

Policjanci z Wydziału Prewencji przeprowadzili 214 interwencji i wylegitymowali łącznie 408 osób. Zatrzymali jedną osobę poszukiwaną oraz trzy osoby podejrzane o posiadanie narkotyków. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy udało się także zatrzymać sprawcę podpalenia. W wyniku działań 12 osób zostało doprowadzonych do wytrzeźwienia, a w trakcie 43 kontroli pojazdów zatrzymano jeden dowód rejestracyjny. Funkcjonariusze zastosowali 112 pouczeń, nałożyli 38 mandatów karnych i skierowali do sądu 2 wnioski o ukaranie.

Na drogach również nie brakowało pracy. Policjanci z ruchu drogowego odnotowali 40 zdarzeń drogowych, w tym 2 wypadki. Niestety, jeden z nich zakończył się tragicznie – śmiercią uczestnika. Skontrolowano 141 kierujących oraz 10 pieszych, a także przebadano 802 osoby pod kątem trzeźwości. Jeden z kierowców okazał się nietrzeźwy i został zatrzymany.

Wylegitymowano także 272 osoby. Funkcjonariusze skierowali 18 wniosków o ukaranie do sądu, nałożyli 106 mandatów i w 51 przypadkach zdecydowali się na pouczenie. Aż 115 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość, w tym 15 osób, które w terenie zabudowanym przekroczyły ją o ponad 50 km/h. W efekcie zatrzymano 20 praw jazdy oraz 14 dowodów rejestracyjnych.

Dzięki zaangażowaniu i zdecydowanej reakcji policjantów udało się zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom. Choć święta to czas odpoczynku, służby dbające o bezpieczeństwo pracowały pełną parą – wszystko po to, by mieszkańcy mogli spędzić ten czas możliwie jak najbezpieczniej.