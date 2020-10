Policjanci podsumowują weekend

W miniony weekend policjanci interweniowali 132 razy. 15 osób przewieziono do wytrzeźwienia, zatrzymano jedną osobę poszukiwaną. Doszło do 18 kolizji. Dwóch kierowców straciło prawa jazdy za nadmierną prędkość w terenie zabudowanym.

Policyjna służba od piątku do niedzieli przyniosła zatrzymanie 3 nietrzeźwych kierujących, a także wyeliminowanie z ruchu tych, którzy przekraczają dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Tych ostatnich policjanci zatrzymali dwóch. Rekordzistka to kobieta, która kierowała audi. Miała 114 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Została zatrzymana w miejscowości Solnica (trasa K7).

Oprócz mandatu i 10 punktów karnych policjanci zatrzymali kierowcom na 3 miesiące prawa jazdy. Z kolei rekordzista po alkoholu miał blisko 1,5 promila. Kierowca dostawczego renault został zatrzymany na ulicy Mazurskiej. Ponadto policjanci odnotowali 18 kolizji.